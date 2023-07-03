В автоаварии на трассе Екатеринбург — Серов погибли пять человек
3 июля 202306:04
В дорожно-транспортном происшествии на трассе Екатеринбург — Серов погибли пять человек, сообщает Ura.ru.
Авария произошла на 44-м километре дороги. Там случилось столкновение двух машин — Hyundai Solaris и Mitsubishi Outlander, которые затем загорелись.
В результате происшествия погибли пять человек.
Ранее стали известны подробности ДТП под Саратовом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В автоаварии на трассе Екатеринбург — Серов погибли пять человек
- СМИ: страны БРИКС ускорят дедолларизацию при создании единой валюты
- ЦБ РФ: карты «Мир» появятся в нескольких новых странах
- СМИ: бывший американский морпех погиб на Украине
- Россияне стали больше работать
- Кадыров опроверг слухи о своей болезни и исчезновении депутата Делимханова
- Медведев: РФ добьется устранения угрозы членства Киева в НАТО
- СМИ: сын Байдена снимал, как принимает наркотики за рулем
- Медведев призвал Европу к запрету нацистского украинского режима
- В Госдуме рассказали, почему Германия не хочет поставлять ВСУ дальнобойное вооружение
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru