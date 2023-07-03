В автоаварии на трассе Екатеринбург — Серов погибли пять человек

Авария произошла на 44-м километре дороги. Там случилось столкновение двух машин — Hyundai Solaris и Mitsubishi Outlander, которые затем загорелись.

В результате происшествия погибли пять человек.

Ранее стали известны подробности ДТП под Саратовом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

