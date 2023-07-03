В автоаварии на трассе Екатеринбург — Серов погибли пять человек

В дорожно-транспортном происшествии на трассе Екатеринбург — Серов погибли пять человек, сообщает Ura.ru.

Один человек погиб в ДТП с пассажирским автобусом в Калужской области

Авария произошла на 44-м километре дороги. Там случилось столкновение двух машин — Hyundai Solaris и Mitsubishi Outlander, которые затем загорелись.

В результате происшествия погибли пять человек.

Ранее стали известны подробности ДТП под Саратовом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Наталья Селиверстова
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