Стали известны подробности ДТП под Саратовом

Три автомобиля столкнулись на трассе в Красноармейском районе Саратовской области, сообщает РИА Новости.

Полицейского подозревают в совершении смертельного ДТП под Воронежем

В результате ДТП погибли три человека, ещё пять получили различные травмы.

Уточняется, что авария произошла вблизи села Усть-Золиха на 391-м километре трассы Сызрань-Саратов-Волгоград. Там столкнулись ВАЗ-2110, «Газель» и Land Cruiser.

Ранее один человек погиб в ДТП с пассажирским автобусом в Калужской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПроисшествияДТП

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