Стали известны подробности ДТП под Саратовом
2 июля 202303:04
Три автомобиля столкнулись на трассе в Красноармейском районе Саратовской области, сообщает РИА Новости.
В результате ДТП погибли три человека, ещё пять получили различные травмы.
Уточняется, что авария произошла вблизи села Усть-Золиха на 391-м километре трассы Сызрань-Саратов-Волгоград. Там столкнулись ВАЗ-2110, «Газель» и Land Cruiser.
Ранее один человек погиб в ДТП с пассажирским автобусом в Калужской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru