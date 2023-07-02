Стали известны подробности ДТП под Саратовом

В результате ДТП погибли три человека, ещё пять получили различные травмы.

Уточняется, что авария произошла вблизи села Усть-Золиха на 391-м километре трассы Сызрань-Саратов-Волгоград. Там столкнулись ВАЗ-2110, «Газель» и Land Cruiser.

Ранее один человек погиб в ДТП с пассажирским автобусом в Калужской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

