Один человек погиб в ДТП с пассажирским автобусом в Калужской области
1 июля 202317:37
Один человек погиб при столкновении легкового автомобиля с пассажирским автобусом в Калужской области, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
Уточняется, что остальные 25 пассажиров автобуса не пострадали.
Авария произошла на 25-м км автодороги Вязьма — Калуга — Мосальск-2. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее стало известно, что туристический автобус, в салоне которого находилось 40 человек, перевернулся в Карелии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru