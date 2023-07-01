Один человек погиб в ДТП с пассажирским автобусом в Калужской области

Один человек погиб при столкновении легкового автомобиля с пассажирским автобусом в Калужской области, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

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Уточняется, что остальные 25 пассажиров автобуса не пострадали.

Авария произошла на 25-м км автодороги Вязьма — Калуга — Мосальск-2. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее стало известно, что туристический автобус, в салоне которого находилось 40 человек, перевернулся в Карелии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Калужская ОбластьДТППогибшие

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