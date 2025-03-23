В Астраханской области после атаки БПЛА ВСУ обнаружили неразорвавшийся снаряд

В Ахтубинске Астраханской области обнаружили неразорвавшийся снаряд, сообщили в администрации Ахтубинского района области.

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Это произошло после атаки беспилотников на регион. По информации российского оборонного ведомства, 20 БПЛА на регионом нейтрализовали.

Глава региона Игорь Бабушкин сообщал, что атака беспилотников было зафиксирована в северной части региона.

В администрации района отметили, что для жителей был организован пункт временного размещения.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе в результате атаки БПЛА на машину погиб человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: elan_driver/VK
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