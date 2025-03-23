В Астраханской области после атаки БПЛА ВСУ обнаружили неразорвавшийся снаряд
В Ахтубинске Астраханской области обнаружили неразорвавшийся снаряд, сообщили в администрации Ахтубинского района области.
Это произошло после атаки беспилотников на регион. По информации российского оборонного ведомства, 20 БПЛА на регионом нейтрализовали.
Глава региона Игорь Бабушкин сообщал, что атака беспилотников было зафиксирована в северной части региона.
В администрации района отметили, что для жителей был организован пункт временного размещения.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе в результате атаки БПЛА на машину погиб человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru