В Армении заявили об уничтожении двух беспилотников

В Армении заявили об уничтожении двух беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил в Facebook представитель Минобороны страны Арцрун Ованнисян.

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Он отметил, что «уничтожение продолжается». Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил об уничтожении четырех беспилотников, появившихся в небе над Арменией.

Ранее Ованнисян заявил, что Азербайджан за день потерял 540 человек убитыми, свыше 700 - ранеными.

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ФОТО: Пресс-служба Минобороны Армении
ТЕГИ:Армения
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