В Армении заявили об уничтожении двух беспилотников
2 октября 202022:59
В Армении заявили об уничтожении двух беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил в Facebook представитель Минобороны страны Арцрун Ованнисян.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru