Армения рассказала о числе погибших за сутки со стороны Азербайджана

Азербайджан за день потерял 540 человек убитыми, свыше 700 - ранеными. Об этом сообщил пресс-секретарь минобороны Армении Арцрун Ованнисян. Кроме того, в ходе брифинга он сообщил о потерянной в ходе боев технике противника. Это 45 единиц бронетехники, шесть самолетов, большинство их которых уничтожены не в воздухе, три вертолета и шесть беспилотников, передает РИА Новости.