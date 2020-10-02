Армения рассказала о числе погибших за сутки со стороны Азербайджана
Азербайджан за день потерял 540 человек убитыми, свыше 700 - ранеными. Об этом сообщил пресс-секретарь минобороны Армении Арцрун Ованнисян. Кроме того, в ходе брифинга он сообщил о потерянной в ходе боев технике противника. Это 45 единиц бронетехники, шесть самолетов, большинство их которых уничтожены не в воздухе, три вертолета и шесть беспилотников, передает РИА Новости.
Украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН выразил уверенность, что военных поставок с Украины в Азербайджан не будет. Так он прокомментировал заявление депутата Верховной Рады от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Людмилы Марченко, что Украина готова оказать военную поддержку Азербайджану в случае обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
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