Пашинян сообщил об уничтожении четырех беспилотников над Арменией

Четыре беспилотника, появившиеся в небе над Арменией, были уничтожены. Об этом на своей странице сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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По его данным, беспилотники были зафиксированы в Котайкской и Гегаркуникской областях. Пашинян отметил, что сначала были сбиты три аппарата, потом был обнаружен и уничтожен четвертый.

"Спокойно, уверенно и смело. Мы победим", - написал он.

Ситуaция в Нaгорном Кaрaбaхе обострилaсь 27 сентября, нa спорной территории идут aктивные боестолкновения. В Aзербaйджaне и Aрмении введено военное положение, объявленa мобилизaция. Обе стороны сообщaют об убитых и рaненых, в том числе среди грaждaнского нaселения.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АзербайджанАрмения
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