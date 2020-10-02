В Азербайджане обвинили Армению в трусости
Армянский и азербайджанский политологи в беседе с НСН представили свои версии происходящего в Нагорном Карабахе на фоне объявления о готовности Еревана к перемирию.
Армения готова приступить к переговорам по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве стран «минской группы» ОБСЕ, сообщил МИД страны в Facebook.
Азербайджанский политолог Адгезал Мамедов уверен, что Баку за стол переговоров не сядет, свою линию будет вести до конца.
«Президент Алиев неоднократно повторял, что единственное приемлемое для Азербайджана решение – это вывод армянских войск из захваченных азербайджанских земель. Последние дни наша армия отвоевала большие территории, поэтому Армения оказалась в безвыходном положении. Видя натиск и мощь азербайджанской армии, Ереван струсил и просит мира. Мы за стол переговоров садиться не собираемся, мы пойдем до конца, наше условие озвучено главой государства, - предположил Мамедов в беседе с НСН.
Армию своей страны он называет едва ли ни сильнейшей на всем постсоветском пространстве. По мнению политолога Мамедова, она «высокоразвитая, технологически оснащенная», и может сравниться с турецкой, израильской армией.
«Сейчас играет роль техника и интеллект, не "пушечное мясо"», - резюмировал азербайджанский политолог Адгезал Мамедов.
Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в интервью НСН резонно заметил, что при таких озвученных ресурсах и возможностях, Азербайджан должен был эту войну выиграть в первый же день, но, как известно, она все еще продолжается.
«Да, ресурсная база у Азербайджана больше, это правда. Азербайджан богаче Армении, и тем более - Нагорного Карабаха. И оружие приобреталось для этой войны в течение последней четверти века, географически Азербайджан расположен более выгодно, если смотреть с позиции нынешнего конфликта. Сил, несомненно, больше. А результата нет! Война идет уже 7-й день, а при таких описанных азербайджанской стороной преимуществах, все должно было бы закончиться в первый день», - считает собеседник НСН.
1 октября сопредседатели «минской группы» ОБСЕ (Россия, Франция и США) выпустили совместное заявление по поводу боев в Нагорном Карабахе. Они призвали Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия и «без выдвижения дополнительных условий» сесть за стол переговоров при содействии сопредседателей «минской группы» ОБСЕ».
Армянский политолог считает, что Ереван внял такой рекомендации и потому предложил сесть за стол переговоров.
«Армения всегда предлагала мирное решение проблемы. Это один из трех основных тезиса: самоопределение наций, нерушимость границ и мирный процесс. Мы делали неоднократные попытки разрешить ситуацию, но периодически случалась деэскалации конфликта, а теперь – и война», - уточнил армянский политолог.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев исключил вероятность переговоров с Арменией по ситуации в Нагорном Карабахе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян указал, что военными действиями Азербайджана в Нагорном Карабахе руководят военачальники из Турции.
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