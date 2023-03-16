СМИ: В Аризоне сошел с рельсов грузовой поезд с опасными веществами

Отмечается, что происшествие случилось около границы штата Аризона с Калифорнией и Невадой. По данным СМИ, экстренные службы работают на месте ЧП. Информации об утечке опасных веществ пока нет.

Ранее, 21 февраля, чрезвычайное происшествие случилось в Огайо. Взрыв и пожар произошли на металлургическом заводе. В результате ЧП погиб один человек, пострадали 14, все они госпитализированы. Как отмечает НСН, местные жители жаловались на дым и запах горящей нефти. Сейчас организована утилизация опасных веществ.

До этого, 4 февраля, также в штате Огайо сошел с рельсов и врезался в здание рядом с городком Ист-Палестайн железнодорожный состав с химикатами. Цистерны опрокинулись и взорвались. Затем их содержимое целенаправленно слили и подожгли, что привело к экологической катастрофе.

