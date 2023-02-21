Взрыв на заводе в США: 13 человек госпитализировали

В результате пострадали 13 человек, их госпитализировали. Состояние одного из них оценивается как критическое.

Происшествие случилось на предприятии компании Schumann & Co., производящей сплавы меди. При тушении пожара задействовали бригады из нескольких населенных пунктов.

Местные жители жалуются на дым и запах горящей нефти.

Напомним, в этом же штате 3 февраля сошел с рельсов грузовой состав, перевозивший химикаты. В атмосфере оказалось большое количество опасных веществ.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, администрация президента США Джо Байдена старается не касаться темы техногенной катастрофы.

