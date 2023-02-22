Байден обвинил Трампа и ж/д компании в химической аварии в Огайо

Президент США Джозеф Байден обвинил своего предшественника на этом посту Дональда Трампа, а также железнодорожные компании в аварии поезда с химикатами в штате Огайо. Как написал глава Белого дома в соцсетях, на протяжении многих лет высшие чиновники, включая предыдущую администрацию, не позволяли в должной мере внедрять и улучшать меры безопасности на железной дороге.

Что касается ж/д компаний, то они, по словам Байдена, выбрасывают миллионы долларов «на противодействие здравому смыслу правил безопасности». Он пообещал привлекать их к ответственности до тех, пока они не начнут ставить безопасность во главу угла своей деятельности.