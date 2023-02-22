Байден обвинил Трампа и ж/д компании в химической аварии в Огайо
Президент США Джозеф Байден обвинил своего предшественника на этом посту Дональда Трампа, а также железнодорожные компании в аварии поезда с химикатами в штате Огайо. Как написал глава Белого дома в соцсетях, на протяжении многих лет высшие чиновники, включая предыдущую администрацию, не позволяли в должной мере внедрять и улучшать меры безопасности на железной дороге.
Что касается ж/д компаний, то они, по словам Байдена, выбрасывают миллионы долларов «на противодействие здравому смыслу правил безопасности». Он пообещал привлекать их к ответственности до тех, пока они не начнут ставить безопасность во главу угла своей деятельности.
Второе за месяц чрезвычайное происшествие в Огайо случилось во вторник, 21 февраля. Взрыв и пожар произошли на металлургическом заводе. В результате ЧП погиб один человек, пострадали 14, все они госпитализированы. Как отмечает НСН, местные жители жаловались на дым и запах горящей нефти. Сейчас организована утилизация опасных веществ.
Ранее, 4 февраля, в штате сошел с рельсов и врезался в здание рядом с городком Ист-Палестайн железнодорожный состав с химикатами. Цистерны опрокинулись и взорвались. Затем их содержимое целенаправленно слили и подожгли, что привело к экологической катастрофе.
Сам же Байден так и не побывал в зоне ЧП, вместо этого отправившись в Польшу. Некоторые республиканцы поставили президенту это в вину.
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