Малоснежная зима грозит европейской части России торфяными пожарами
Учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин заявил НСН, что в зоне риска Смоленская, Брянская, Московская, Ивановская, Ярославская области.
Пожарные делают все, чтобы не допустить в европейской части страны повторения 2010 года по торфяным пожарам, ситуацию усугубила малоснежная зима, заявил НСН учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин.
Природный пожар уничтожил четыре жилых дома в селе Новопавловка в Забайкальском крае, сообщили в МЧС России. Погорельцы находятся в пункте временного размещения. Сейчас возгорание локализовали на площади в 200 гектаров. Куксин рассказал, какие еще регионы в зоне риска.
«В этом году у нас не совсем обычно прошла зима. Последствия малоснежной зимы и необычных погодных колебаний создают высокие риски для многих территорий. Если говорим про Сибирь и Дальний Восток, под угрозой южные регионы, Приморье давно горит, Забайкалье, Амурская область, Бурятия, южные районы Красноярского края, южные районы Иркутской области. Эти регионы весной традиционно дают большие площади пожаров. Еще, конечно, Еврейская автономная область», - объяснил он.
Также он отметил, что уже горит европейская часть страны, риски высоки и для Московской области.
«При этом у нас довольно много горит в европейской части страны – на северо-западе и в центральных регионах. Это Смоленская, Брянская, Московская, Ивановская, Ярославская области. Здесь риски довольно высокие, потому что снега фактически не было зимой, воды не накопилось. Уровень воды в реках очень низкий, включая Волгу. В связи с этим низкий уровень воды и на болотах. Мы постоянно выезжаем на тушение уже новых торфяных пожаров. От горящей травы загораются уже торфяники, почва сухая, воды для весны мало. Здесь очень многое зависит от людей, категорически нельзя жечь траву и пользоваться огнем. Здесь пока все в руках человека, можем потушить эти пожары на ранних стадиях. Сейчас специалисты активно работают над этим, чтобы к лету ситуация была предсказуемая, чтобы не повторили сценарий 2010 года», - отметил собеседник НСН.
Ранее Куксин заявил, что рост финансирования борьбы с лесными пожарами до 19,9 миллиарда рублей недостаточен для решения всех проблем. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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