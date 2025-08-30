В Адыгее из-за падения обломков БПЛА пострадал человек

Обломки БПЛА упали в Тахтамукайском районе в Адыгее, есть разрушения. Об этом заявил глава региона Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.

Из-за атаки были повреждены несколько частных домовладений и производственный цех.

«На данный момент известно об одном пострадавшем - жителе Яблоновском», — написал Кумпилов.

Ранее в Краснодаре на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода упали обломки БПЛА, была повреждена одна из технологических установок.

