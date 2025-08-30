Оперштаб: БПЛА повредили технологическую установку на территории Краснодарского НПЗ
30 августа 202504:24
Атаку беспилотников отражают в Краснодаре, фрагменты БПЛА упали на территории местного нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
«Из-за падения обломков... на территории Краснодарского НПЗ повреждена одна из технологических установок, произошел пожар на площади около 300 кв. м», - указано в сообщении.
Предварительно, никто не пострадал. Сотрудники завода были эвакуированы.
Ранее в Алексине Тульской области обломки БПЛА рухнули на территории производственного предприятия.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Нилов: В России 31 декабря будет выходным днем
- Оперштаб: БПЛА повредили технологическую установку на территории Краснодарского НПЗ
- СМИ: В США конгрессменам могут запретить торговать акциями
- Обломки БПЛА упали на территории предприятия в Алексине под Тулой
- Путин заявил о высоком уровне экономических отношений России и Китая
- В Северо-Курильске жители могли ощутить землетрясение до 3 баллов
- Трамп: Введенные США пошлины в силе, несмотря на решение суда
- Путин: Москва и Пекин выступают за реформу ООН
- Росавиация ввела ограничения в аэропортах Саратова и Самары
- Россия и Китай проведут «перекрестные» Годы образования
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru