Оперштаб: БПЛА повредили технологическую установку на территории Краснодарского НПЗ

Атаку беспилотников отражают в Краснодаре, фрагменты БПЛА упали на территории местного нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«Из-за падения обломков... на территории Краснодарского НПЗ повреждена одна из технологических установок, произошел пожар на площади около 300 кв. м», - указано в сообщении.

Предварительно, никто не пострадал. Сотрудники завода были эвакуированы.

Ранее в Алексине Тульской области обломки БПЛА рухнули на территории производственного предприятия.


ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
ТЕГИ:БеспилотникиКраснодарКраснодарский Край

