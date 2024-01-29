СМИ: Группу «Би-2» в Бангкоке содержат в клетке под палящим солнцем

Он сослался на организаторов концерта в Таиланде, по словам которого у музыкантов, которых перевезли из Пхукета в Бангкок, отобрали личные вещи, не предоставили им переведённые документы о задержании и посадили в открытую камеру.

«Это клетка под раскалённым солнцем, там сейчас 35-40 градусов жары. Последний раз, когда организатора концерта допустили к ребятам, то он увидел свалку голых тел в трусах, потому что вся одежда промокла и тени никакой нет», — указал Козырев.

Также он добавил, что к «Би-2» периодически подсаживают русскоговорящих людей, которые пугают рокеров «последствиями» и намекают на взятку.

Ранее участники группы признали вину в проведении несогласованных с властями концертов в таиландской провинции Пхукет. По законам королевства это считается нелегальной работой. Суд Пхукета приговорил музыкантов «Би-2» к штрафу в размере $95 (около 8400 рублей) на каждого, напоминает «Радиоточка НСН».

