СМИ: Группу «Би-2» в Бангкоке содержат в клетке под палящим солнцем
Журналист Михаил Козырев (признан в РФ иноагентом) заявил, что задержанную в Таиланде группу «Би-2» содержат в чудовищных условиях.
Он сослался на организаторов концерта в Таиланде, по словам которого у музыкантов, которых перевезли из Пхукета в Бангкок, отобрали личные вещи, не предоставили им переведённые документы о задержании и посадили в открытую камеру.
«Это клетка под раскалённым солнцем, там сейчас 35-40 градусов жары. Последний раз, когда организатора концерта допустили к ребятам, то он увидел свалку голых тел в трусах, потому что вся одежда промокла и тени никакой нет», — указал Козырев.
Также он добавил, что к «Би-2» периодически подсаживают русскоговорящих людей, которые пугают рокеров «последствиями» и намекают на взятку.
Ранее участники группы признали вину в проведении несогласованных с властями концертов в таиландской провинции Пхукет. По законам королевства это считается нелегальной работой. Суд Пхукета приговорил музыкантов «Би-2» к штрафу в размере $95 (около 8400 рублей) на каждого, напоминает «Радиоточка НСН».
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