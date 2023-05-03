Установлены личности подозреваемых в убийстве под Краснодаром

Следователи установили подозреваемых в убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко под Краснодаром, сообщает «РЕН ТВ».

Задержан подозреваемый по делу об исчезновении аниматоров на трассе «Дон»

Их личности в интересах следствия не раскрываются. Ход и результаты расследования находятся на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.

Ранее было найдено тело Мостыко и автомобиль, на котором передвигались аниматоры. Выяснилось, что преступники сожгли транспортное средство в лесополосе.

Ранее по факту исчезновения людей было заведено уголовное дело, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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