Установлены личности подозреваемых в убийстве под Краснодаром

Их личности в интересах следствия не раскрываются. Ход и результаты расследования находятся на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.

Ранее было найдено тело Мостыко и автомобиль, на котором передвигались аниматоры. Выяснилось, что преступники сожгли транспортное средство в лесополосе.

Ранее по факту исчезновения людей было заведено уголовное дело, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

