Установлены личности подозреваемых в убийстве под Краснодаром
3 мая 202301:16
Следователи установили подозреваемых в убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко под Краснодаром, сообщает «РЕН ТВ».
Их личности в интересах следствия не раскрываются. Ход и результаты расследования находятся на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.
Ранее было найдено тело Мостыко и автомобиль, на котором передвигались аниматоры. Выяснилось, что преступники сожгли транспортное средство в лесополосе.
Ранее по факту исчезновения людей было заведено уголовное дело, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru