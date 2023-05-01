По факту исчезновения людей на трассе М-4 «Дон» заведено уголовное дело
В Краснодарском крае завели уголовное дело после того, как два человека пропали без вести во время поездки по трассе М-4 «Дон», сообщает в Telegram пресс-служба Следственного управление Следственного комитета России по региону.
28 апреля 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко выехали из станицы Крыловской в город Усть-Лабинск на автомобиле Hyundai. Последний раз их видели около станицы Березанской.
Дело расследуется по стать «Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений или по найму». Следователи устанавливают местонахождение пропавших.
Ранее в тверской гостинице нашли пропавшую мать советницы сенатора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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