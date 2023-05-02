Задержан подозреваемый по делу об исчезновении аниматоров на трассе «Дон»
2 мая 202300:03
Полицейские задержали одного из подозреваемых по делу об исчезновении аниматоров на трассе «Дон» в Краснодарском крае, сообщает РИА Новости.
Их поиск ведется несколько дней. Следователи опубликовали кадры, на которых запечатлена сожженная машина пропавших у леса в Брюховецком районе. Приоритетная версия исчезновения мужчины и девушки — убийство.
Ранее по факту исчезновения людей было заведено уголовное дело, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Задержан подозреваемый по делу об исчезновении аниматоров на трассе «Дон»
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru