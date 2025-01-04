Собрать до лета: «Керченский» мазут добрался до пляжей Севастополя

Ликвидация разлива мазута в Керченском проливе продолжается в Крыму — спасатели и волонтеры очищают 15-километровый участок восточного побережья. Вместе с тем выявлено две новые точки выброса мазута, сообщила в официальном Telegram-канале пресс-служба МЧС России.

В частности, загрязненный участок длиной свыше 2 километров находится в селе Яковенково возле Кыз-Аульского маяка. Также более 4 километров загрязнено в районе природного заповедника «Опукский».

Кроме того, губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заявил, что в районе Золотого пляжа и на пляжах Северной стороны были обнаружены новые пятна мазута. По его словам, массового загрязнения в Севастополе пока нет, однако появляющиеся следы мазута следует ликвидировать. Накануне Развожаев также сообщал о небольшом мазутном пятне 1,5х1,5 метра, которое появилось на фоне в Балаклавскую бухту.

Также, по словам Развожаева, местные жители и спасатели ПСП «Север» самостоятельно убрали мазут на берегу пляжа «Звездный берег» на площади приблизительно 100 квадратных метров. Пятна мазута обнаружены на берегу пляжа «Голубая бухта», в Орловке и на пляже Серебряный (Развожаев лично посетил место происшествия, где провел оперативную планерку и наметил порядок дальнейших действий). Губернатор Севастополя поблагодарил за помощь местных жителей, которые вместе со спасателями убирали собирали нефтепродукты на берегу Северной стороны.

«Мы справляемся силами Спасательной службы Севастополя, МЧС, Горхоза, Севприроднадзора и наших подведов. Принял решение на оперативном штабе назначить ответственных за каждую территорию, сформировать базу волонтеров, которые имеют опыт работы в Краснодарском крае и в Крыму: в первую очередь будем при необходимости привлекать их», — заявил губернатор. Он также добавил, что лично возглавляет оперативный штаб по ситуации и что в Севастополе 4 января объявлен режим ЧС регионального значения.

