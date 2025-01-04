Собрать до лета: «Керченский» мазут добрался до пляжей Севастополя
Важно очистить загрязненные участки на глубину до 20 метров, в противном случае туристический сезон может оказаться под угрозой срыва из-за того, что мазут будет подниматься со дна на поверхность, полагают экологи.
Ликвидация разлива мазута в Керченском проливе продолжается в Крыму — спасатели и волонтеры очищают 15-километровый участок восточного побережья. Вместе с тем выявлено две новые точки выброса мазута, сообщила в официальном Telegram-канале пресс-служба МЧС России.
В частности, загрязненный участок длиной свыше 2 километров находится в селе Яковенково возле Кыз-Аульского маяка. Также более 4 километров загрязнено в районе природного заповедника «Опукский».
Кроме того, губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заявил, что в районе Золотого пляжа и на пляжах Северной стороны были обнаружены новые пятна мазута. По его словам, массового загрязнения в Севастополе пока нет, однако появляющиеся следы мазута следует ликвидировать. Накануне Развожаев также сообщал о небольшом мазутном пятне 1,5х1,5 метра, которое появилось на фоне в Балаклавскую бухту.
Также, по словам Развожаева, местные жители и спасатели ПСП «Север» самостоятельно убрали мазут на берегу пляжа «Звездный берег» на площади приблизительно 100 квадратных метров. Пятна мазута обнаружены на берегу пляжа «Голубая бухта», в Орловке и на пляже Серебряный (Развожаев лично посетил место происшествия, где провел оперативную планерку и наметил порядок дальнейших действий). Губернатор Севастополя поблагодарил за помощь местных жителей, которые вместе со спасателями убирали собирали нефтепродукты на берегу Северной стороны.
«Мы справляемся силами Спасательной службы Севастополя, МЧС, Горхоза, Севприроднадзора и наших подведов. Принял решение на оперативном штабе назначить ответственных за каждую территорию, сформировать базу волонтеров, которые имеют опыт работы в Краснодарском крае и в Крыму: в первую очередь будем при необходимости привлекать их», — заявил губернатор. Он также добавил, что лично возглавляет оперативный штаб по ситуации и что в Севастополе 4 января объявлен режим ЧС регионального значения.
Появляются новые мазутные пятна на берегу и в районе пансионата «Динамо» в Анапе — их выносит штормовой ветер, сообщил в Telegram-канале Оперативный штаб Краснодарского края. Новые порции нефтепродуктов появляются здесь почти ежедневно, это один из сложных участков работ. По состоянию на 4 января здесь трудится усиленная группировка из 100 человек. В сборе нефтепродуктов задействованы представители муниципалитета, всего за утром было собрано свыше 300 мешков.
Всего, отметили в пресс-службе МЧС, в Керченском проливе обследовали свыше 715 квадратных километров акватории, удалось собрать 25 тонн нефтеводяной смеси. Кроме того, сотрудниками МЧС России, представителями муниципалитетов и добровольцами на береговой линии было собрано свыше 86 тысяч тонн загрязненного грунта.
Напомним, причиной разлива мазута в Керченском проливе стало крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», которые перевозили нефтепродукты во время шторма, в середине декабря 2024 года. Было эвакуировано 27 моряков, один из которых позже погиб. По данным Ространснадзора, в это время года танкеры не должны находиться в открытом море.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Капитана одного из кораблей взяли под стражу, второго оставили под следствием.
Ситуацию отнесли к ЧС федерального характера. Кроме того, режим техногенной ЧС регионального характера введен на территории Ленинского района Крыма и Керчи.
МНЕНИЕ ЭКОЛОГА
Продолжают бить тревогу и экологи. Так, в своем Telegram-канале эколог Георгий Каваносян заявил о срыве туристического сезона, если мазут не удастся полностью убрать до грядущего лета.
Вместе с тем эколог напомнил данные Минтранса России, согласно которым в море утекло 2400 тонн мазута (что значительно меньше первоначальной оценки). Цифра эта не так важна — куда большее значение имеет марка разлившегося мазута, который застывает при 25 градусах. Кроме того, в Морспасслужбе заявили об отсутствии методик удаления таких нефтепродуктов из толщи воды.
Каваносян, ссылаясь на исследование своего коллеги Александра Люкшина, заявил, что вязкость мазута уменьшается уже при температуре 23-24 градуса, образуется мазутные сталагмиты, а при 25 градусах мазут начинает всплывать. Учитывая то, что летом до такой температуры Черное море прогревается на 15-20 метров (максимальная глубина прибрежной части шельфа возле Анапы и всей южной части Керченского полуострова), мазут начнет подниматься со дна и выпадать на берега в виде эмульсии.
По словам эколога, в первые дни мазут разлился именно в виде эмульсии, поскольку его грели в танкерах, а впоследствии он застыл из-за низких температур.
«Получается, что времени у нас — до лета. Надо очистить дно как минимум на участках с глубинами до 20 метров. Иначе летом будут выбросы — мазут поднимется со дна и станет жидким», — предупредил Каваносян. Эколог добавил, что необходимо срочно придумать методику очистки дна и успеть собрать армированные водорослями конгломераты и сгустки мазута — в противном случае о туристическом сезоне не может быть и речи.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 540 военных и четыре танка
- Фильм «Финист. Первый богатырь» заработал миллиард рублей за три дня в прокате
- Умер актер из сериалов «Солдаты» и «След» Сергей Косач
- Продажи новых легковых автомобилей в России в 2024 году выросли на 47%
- Режим ЧС регионального значения ввели в Севастополе из-за появления пятен мазута
- РФ ответит на вчерашнюю попытку удара ракетами ATACMS по Белгородской области
- Власти Приднестровья отказались от уличного освещения ночью ради экономии
- ФСБ: Четверо подростков задержаны за подготовку взрыва в людном месте Екатеринбурга
- СМИ: Тело водителя обнаружили внутри упавшего в реку Volkswagen в Москве
- Российские комплексы ПВО С-400 и «Панцирь-СМ» сбили восемь ракет ATACMS
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru