«Ушел в штопор!»: Сбой датчика угла атаки мог привести к крушению SSJ 100

Борт авиакомпании «Газпром Авиа» 12 июля направлялся с завода в Луховицах во Внуково, воздушное судно рухнуло под Коломной. Источник НСН сообщил, что после крушения Sukhoi Superjet 100 инженерам авиакомпаний запретили менять датчики угла атаки в лайнерах этого типа без согласования с производителем. Сытник заявил, что этот датчик мог стать одной из причин катастрофы.



«Неверное закрепление датчика угла атаки могло привести к катастрофе. Если он занижал угол атаки, то самолет мог выйти на критический угол атаки и сорваться в штопор, чем и объясняется спокойствие экипажа на протяжении почти четырех минут, потом была тишина, после чего самолет упал. Это все очень похоже на штопор. Когда подходит предштопорный угол, этот датчик дает сигнализацию: «Отдай штурвал от себя» или «Снижайся, снижайся». Это очень важный прибор, который информирует экипаж о предсрывном положении самолета. Если датчик неправильно был установлен, то у пилотов мог быть в запасе угол в три-четыре градуса, они набирали высоту, а потом самолет сорвался без всяких предупреждений, без команд. Там были непростые летчики, а летчики-испытатели, они должны были почувствовать, что самолет начало трясти. Я бы не стал говорить о том, что самолет рухнул только из-за датчика. Такая версия может быть, но там должно быть что-то еще», - сказал собеседник НСН.