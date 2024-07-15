«Ушел в штопор!»: Сбой датчика угла атаки мог привести к крушению SSJ 100
Неверное закрепление датчика угла атаки могло привести к крушению Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье, сказал НСН Юрий Сытник.
Отказ двигателей не мог быть причиной крушения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье, скорее всего, это была совокупность проблем, в том числе связанных с нарушением установки датчика угла атаки, заявил НСН заслуженный пилот России Юрий Сытник.
Борт авиакомпании «Газпром Авиа» 12 июля направлялся с завода в Луховицах во Внуково, воздушное судно рухнуло под Коломной. Источник НСН сообщил, что после крушения Sukhoi Superjet 100 инженерам авиакомпаний запретили менять датчики угла атаки в лайнерах этого типа без согласования с производителем. Сытник заявил, что этот датчик мог стать одной из причин катастрофы.
«Неверное закрепление датчика угла атаки могло привести к катастрофе. Если он занижал угол атаки, то самолет мог выйти на критический угол атаки и сорваться в штопор, чем и объясняется спокойствие экипажа на протяжении почти четырех минут, потом была тишина, после чего самолет упал. Это все очень похоже на штопор. Когда подходит предштопорный угол, этот датчик дает сигнализацию: «Отдай штурвал от себя» или «Снижайся, снижайся». Это очень важный прибор, который информирует экипаж о предсрывном положении самолета. Если датчик неправильно был установлен, то у пилотов мог быть в запасе угол в три-четыре градуса, они набирали высоту, а потом самолет сорвался без всяких предупреждений, без команд. Там были непростые летчики, а летчики-испытатели, они должны были почувствовать, что самолет начало трясти. Я бы не стал говорить о том, что самолет рухнул только из-за датчика. Такая версия может быть, но там должно быть что-то еще», - сказал собеседник НСН.
По его словам, многое, что транслировали СМИ о деталях крушения лайнера не является правдой.
«Была информация, что они вырабатывали топливо - это глупость, они всего семь минут были в воздухе. Потом была информация об отказе двигателей - тоже глупость. У нас рядовые летчики садятся в кукурузу. Попадание птицы - это тот же отказ двигателей. Никто не включал сигнал бедствия! Все произошло мгновенно. Это либо столкновение с чем-либо, либо внешнее воздействие, либо взрывное устройства внутри, либо срыв в штопор из-за датчика», - отметил Сытник.
Президент Общероссийской общественной организации «Содружество ветеранов гражданской авиации России», заслуженный пилот СССР Жорж Шишкин в свою очередь уверен, что причиной крушения SSJ 100 стал отказ электроники.
«Могу уверенно сказать, что причиной крушения стала проблема в электронной системе управления этим самолетом. Датчик просто показывает угол атаки, а экипаж реагирует. Датчик же не управляет самолетом, управляет экипаж. Что-то с электроникой. Такая же проблема, как и у Boeing. Все равно нельзя рассуждать, не имея на руках расшифровок», - заключил Шишкин.
Спасатели обнаружили около 40 фрагментов тел на месте крушения самолета, поисковые работы завершены, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к расшифровке черных ящиков, их подготовили для расшифровки и анализа.
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