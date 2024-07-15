СМИ: Причиной катастрофы SSJ в Подмосковье может быть человеческий фактор

Собеседник агентства указал, что данная модель - надёжный лайнер, однако важно «как его обслуживают, и как им управляют».

«Точные данные будут позже, но картина происшествия с большой долей вероятности указывает на человеческий фактор», - отметил он.

Источник также указал, что катастрофы с Sukhoi Superjet в Индонезии в 2011 году и в Шереметьево в 2019 «произошли именно по вине человеческого фактора».

Ранее в Подмосковье сотрудники правоохранительных органов нашли тела членов экипажа самолета Sukhoi Superjet 100, который разбился 12 июля в лесу под Коломной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

