СМИ: Причиной катастрофы SSJ в Подмосковье может быть человеческий фактор
Причиной крушения самолёта Sukhoi Superjet 100 в Московской области может быть человеческий фактор. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.
Собеседник агентства указал, что данная модель - надёжный лайнер, однако важно «как его обслуживают, и как им управляют».
«Точные данные будут позже, но картина происшествия с большой долей вероятности указывает на человеческий фактор», - отметил он.
Источник также указал, что катастрофы с Sukhoi Superjet в Индонезии в 2011 году и в Шереметьево в 2019 «произошли именно по вине человеческого фактора».
Ранее в Подмосковье сотрудники правоохранительных органов нашли тела членов экипажа самолета Sukhoi Superjet 100, который разбился 12 июля в лесу под Коломной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru