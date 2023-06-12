Ущерб в Херсонской области от разрушения Каховской ГЭС оценили более чем в 10 млрд рублей
12 июня 202301:13
Из-за разрушения Каховской ГЭС ущерб подтопленным школам и детским садам, по предварительным данным, составляет в 5,1 миллиарда рублей, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы правительства региона Андрей Алексеенко.
По его словам, учреждениям здравоохранения ущерб составляет 5,05 миллиарда рублей. Отмечается, что всего подтоплено 67 социальных объектов. На территориях ведется санобработка.
Ранее стало известно, что соленость Черного моря вблизи Одессы упала почти в три раза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru