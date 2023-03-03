Упавший под Донецком истребитель полностью сгорел

Упавший у города Енакиево истребитель полностью сгорел, его обломки лежат в безлюдном месте, передает корреспондент РИА Новости с места происшествия.

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По его словам, подойти на близкое расстояние к самолету пока нельзя из-за возможности разрыва боекомплекта.

Ранее СМИ сообщили, что сбитый под Донецком истребитель Су-34 принадлежит российским войскам. Официально данная информация не была подтверждена.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:СпецоперацияИстребитель
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