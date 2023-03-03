СМИ сообщили, кому принадлежит сбитый под Донецком истребитель

Сбитый в небе над Енакиево Донецкой народной республики истребитель принадлежит Воздушно-космическим силам России. Об этом сообщает Baza со ссылкой на свои источники.

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По данным изданиям, это, предположительно, истребитель-бомбардировщик Су-34.

Ранее мэр города Роман Хроменко сообщил, что пилоты упавшего в Енакиево самолета живы, они успели катапультироваться.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:ИстребительСу-34
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