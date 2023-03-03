Российские силы ПВО за сутки сбили 18 украинских беспилотников
Российские силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 18 украинских беспилотников над Донбассом и Херсонской областью, сообщает Минобороны РФ.
Также отмечается, что за сутки был сбит один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.
По данным российского оборонного ведомства, с начала проведения специальной военной операции были сбиты 3313 беспилотных летательных средств.
Ранее мэр Енакиево Роман Храменков в своем телеграм-канале сообщил, что над городом сбили самолет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru