Упавший на Камчатке вертолет принадлежал обвиняемому в убийстве депутату Редькину
Совладельцем компании «Витязь-Аэро», которой принадлежит разбившийся на Камчатке Ми-8, является депутат законодательного собрания региона Игорь Редькин, ранее признавшийся в причастности к гибели человека, сообщает РИА Новости.
Народный избранник является совладельцем около 50 процентов авиакомпании «Витязь-Аэро». Редькин также контролирует половину ООО «Вертолеты Камчатки», которая занимается грузопассажирскими перевозками.
12 августа вертолет Ми-8 упал в озеро в Кроноцком заповеднике. На его борту находились 13 пассажиров, один из них ребенок, а также три члена экипажа.
10 августа Редькин заявил, что 2 августа случайно застрелил человека, пытаясь выгнать медведя из села. В настоящее время депутат находится под домашним арестом.
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