На Камчатке произошло крушение Ми-8
12 августа 202102:33
На Камчатке в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника упал вертолет Ми-8, сообщает РИА Новости.
На его борту были 16 человек. Найдены семь человек, в том числе двое с травмами. Поиски людей продолжаются.
Ранее стала известна причина жесткой посадки частного самолета на Ямале.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+21 571 / сут.
Умерли
167 тыс.+799 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+20 067 / сут.
- На Камчатке произошло крушение Ми-8
- Составлен список наиболее подорожавших за неделю продуктов
- Бушующий в калифорнии пожар «Дикси» уничтожил более 1 тысячи зданий
- Меняйло: проблемы с кислородом в больнице Владикавказа были еще в прошлом году
- Сейсмологи: угроза цунами после землетрясения у берегов Филиппин отсутствует
- В больнице Владикавказа установят новую кислородную систему после смерти пациентов
- Мужчина погиб при перевороте лодки под Белгородом
- В Госдепе США заявили, что знают о новом обвинении против Навального
- Полиция задержала двух беглецов из изолятора в Подмосковье
- Пациент с COVID умер после скачка электроэнергии в госпитале в Абхазии
11 августа 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru