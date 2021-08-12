На Камчатке произошло крушение Ми-8

На Камчатке в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника упал вертолет Ми-8, сообщает РИА Новости.

СМИ: Вертолет разбился в КБР во время сельхозработ

На его борту были 16 человек. Найдены семь человек, в том числе двое с травмами. Поиски людей продолжаются.

Ранее стала известна причина жесткой посадки частного самолета на Ямале.

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ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
ТЕГИ:ВертолётКамчаткаМи-8
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