Два пассажира упавшего на Камчатке вертолета находятся в тяжелом состоянии
12 августа 202104:02
Два человека, которые находились на борту упавшего на Камчатке Ми-8 находятся в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального Минздрава.
Отмечается, что пассажиры вертолета — туристы в количестве 13 человек. Также на борту находились три члена экипажа.
Как сообщалось, Ми-8 упал в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru