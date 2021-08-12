Два пассажира упавшего на Камчатке вертолета находятся в тяжелом состоянии

Два человека, которые находились на борту упавшего на Камчатке Ми-8 находятся в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального Минздрава.

На Камчатке произошло крушение Ми-8

Отмечается, что пассажиры вертолета — туристы в количестве 13 человек. Также на борту находились три члена экипажа.

Как сообщалось, Ми-8 упал в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Вертолет Ми-8Камчатка
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