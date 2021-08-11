Проходящий по делу об убийстве депутат Редькин отправлен под домашний арест

Депутат законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин помещен под домашний арест на два месяца, сообщает РИА Новости.

На Камчатке по делу об убийстве человека задержан депутат Редькин

Ему предъявлено обвинение в убийстве. 10 августа Редькин распространил заявление и сообщил, что 2 августа он случайно застрелил человека, пытаясь выгнать медведя из села.

Погибшим оказался 30-летний мужчина, он получил ранение и позднее скончался в больнице.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:УбийстваСудыМинистрыКамчатка
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