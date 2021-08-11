Проходящий по делу об убийстве депутат Редькин отправлен под домашний арест

Ему предъявлено обвинение в убийстве. 10 августа Редькин распространил заявление и сообщил, что 2 августа он случайно застрелил человека, пытаясь выгнать медведя из села.

Погибшим оказался 30-летний мужчина, он получил ранение и позднее скончался в больнице.

