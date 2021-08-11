Проходящий по делу об убийстве депутат Редькин отправлен под домашний арест
11 августа 202105:04
Депутат законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин помещен под домашний арест на два месяца, сообщает РИА Новости.
Ему предъявлено обвинение в убийстве. 10 августа Редькин распространил заявление и сообщил, что 2 августа он случайно застрелил человека, пытаясь выгнать медведя из села.
Погибшим оказался 30-летний мужчина, он получил ранение и позднее скончался в больнице.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru