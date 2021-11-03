Неисправность или погода? Что известно о крушении Ан-12 под Иркутском
На борту белорусского Ан-12 было 7 человек, по данным ТАСС все они погибли, «Интерфакс» сообщает, что есть выжившие.
В результате крушения транспортного самолета Ан-12 под Иркутском погибли все находившиеся на борту люди - по имеющимся данным, их было семеро, сообщили власти региона.
Тревожные сообщения начали приходить в среду днем. Самолет, перевозивший продукты и выполнявший транзитный рейс между Якутском и Иркутском, пропал с радаров в 14:50 в районе села Пивовариха, что в семи километрах от Иркутска.
Вскоре спасатели нашли место крушения и горящий самолет. На месте трагедии бушевал пожар площадью более 300 квадратных метров, который уже удалось ликвидировать.
Рассматриваются две основные версии причин авиакатастрофы – неисправность самолета и плохая погода.
Также отмечается, что разбившийся Ан-12 эксплуатировала белорусская авиакомпания «Гродно». По данным белорусского информагентства БелТА, в числе членов экипажа самолета могли быть граждане Белоруссии, России и Украины.
По данным ТАСС, разбившийся под Иркутском Ан-12 эксплуатировался более 53 лет.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что выехал на место крушения, как только узнал об аварии.
«Грузовой борт следовал по маршруту Якутск — Иркутск. Он заходил на второй круг. Упал и загорелся», - написал Кобзев в Instagram.
По данным СМИ экипаж перед посадкой в Иркутске доложил о необходимости уйти на второй круг.
В последнее время в России участились авиакатастрофы, причем, как с гражданскими, так и с военными самолетами.
В июле на Камчатке разбился Ан-26, жертвами трагедии стали 19 человек. В конце июля два истребителя Су-35 разбились в Хабаровском крае и Сахалинской области. В августе в Астраханской области разбился истребитель МиГ-29, в Подмосковье - опытный легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, на Камчатке упал в озеро вертолет Ми-8, а бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Перми. В конце сентября под Хабаровском разбился Ан-26, Одной из самых резонансных недавних трагедий стало крушение в Татарстане в середине октября легкомоторного самолета Л-410, которое привело к гибели 16 человек.
Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по развитию авиации общего назначения Юрий Сытник, пока российской авиацией будут рулить непрофессионалы, трагедии будут продолжаться.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,6 млн+40 443 / сут.
Умерли
242 тыс.+1 189 / сут.
Выздоровели
7,4 млн+32 807 / сут.
- Тела четырёх погибших найдены на месте падения Ан-12 под Иркутском: Видео
- Крым отменил QR-коды при заселении в гостиницы
- Получить ИНН можно будет на портале госуслуг РФ
- Более 30 российских актеров попали в «черный список» Украины
- Рада отправила в отставку сразу пять членов правительства Украины
- Самолет Ан-12 исчез с радаров над Иркутской областью
- До 35 выросло число жертв отравления суррогатом в Свердловской области
- Дело об убийстве расследуют после обнаружения трёх тел на пожаре под Тверью
- Аккаунт правительства Севастополя заблокировали в Instagram
- Подмосковье не будет продлевать нерабочие дни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru