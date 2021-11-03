Неисправность или погода? Что известно о крушении Ан-12 под Иркутском

Вскоре спасатели нашли место крушения и горящий самолет. На месте трагедии бушевал пожар площадью более 300 квадратных метров, который уже удалось ликвидировать.

Рассматриваются две основные версии причин авиакатастрофы – неисправность самолета и плохая погода.

Также отмечается, что разбившийся Ан-12 эксплуатировала белорусская авиакомпания «Гродно». По данным белорусского информагентства БелТА, в числе членов экипажа самолета могли быть граждане Белоруссии, России и Украины.

По данным ТАСС, разбившийся под Иркутском Ан-12 эксплуатировался более 53 лет.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что выехал на место крушения, как только узнал об аварии.

«Грузовой борт следовал по маршруту Якутск — Иркутск. Он заходил на второй круг. Упал и загорелся», - написал Кобзев в Instagram.

По данным СМИ экипаж перед посадкой в Иркутске доложил о необходимости уйти на второй круг.

В последнее время в России участились авиакатастрофы, причем, как с гражданскими, так и с военными самолетами.