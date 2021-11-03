Неисправность или погода? Что известно о крушении Ан-12 под Иркутском

На борту белорусского Ан-12 было 7 человек, по данным ТАСС все они погибли, «Интерфакс» сообщает, что есть выжившие.

В результате крушения транспортного самолета Ан-12 под Иркутском погибли все находившиеся на борту люди - по имеющимся данным, их было семеро, сообщили власти региона.

Тревожные сообщения начали приходить в среду днем. Самолет, перевозивший продукты и выполнявший транзитный рейс между Якутском и Иркутском, пропал с радаров в 14:50 в районе села Пивовариха, что в семи километрах от Иркутска.

Самолет Ан-12 исчез с радаров над Иркутской областью

Вскоре спасатели нашли место крушения и горящий самолет. На месте трагедии бушевал пожар площадью более 300 квадратных метров, который уже удалось ликвидировать.

Рассматриваются две основные версии причин авиакатастрофы – неисправность самолета и плохая погода.

Также отмечается, что разбившийся Ан-12 эксплуатировала белорусская авиакомпания «Гродно». По данным белорусского информагентства БелТА, в числе членов экипажа самолета могли быть граждане Белоруссии, России и Украины.

По данным ТАСС, разбившийся под Иркутском Ан-12 эксплуатировался более 53 лет.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что выехал на место крушения, как только узнал об аварии.

«Грузовой борт следовал по маршруту Якутск — Иркутск. Он заходил на второй круг. Упал и загорелся», - написал Кобзев в Instagram.

По данным СМИ экипаж перед посадкой в Иркутске доложил о необходимости уйти на второй круг.

В последнее время в России участились авиакатастрофы, причем, как с гражданскими, так и с военными самолетами.

Техника ни при чем? Почему разбился ещё один Ан-26

В июле на Камчатке разбился Ан-26, жертвами трагедии стали 19 человек. В конце июля два истребителя Су-35 разбились в Хабаровском крае и Сахалинской области. В августе в Астраханской области разбился истребитель МиГ-29, в Подмосковье - опытный легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, на Камчатке упал в озеро вертолет Ми-8, а бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Перми. В конце сентября под Хабаровском разбился Ан-26, Одной из самых резонансных недавних трагедий стало крушение в Татарстане в середине октября легкомоторного самолета Л-410, которое привело к гибели 16 человек.

Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по развитию авиации общего назначения Юрий Сытник, пока российской авиацией будут рулить непрофессионалы, трагедии будут продолжаться.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИркутскСамолетАвиакатастрофа
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