Самолет Ан-12 исчез с радаров над Иркутской областью

В Москве не будут продлевать нерабочие дни Жители Москвы смогут пожаловаться на слабое отопление в подъездах Скорость на четырех улицах в центре столицы снизят до 30 км/ч Дистанционное обучение продолжится во многих московских вузах после окончания нерабочих дней Жителей столицы предупредили о похолодании