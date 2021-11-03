Самолет Ан-12 исчез с радаров над Иркутской областью
3 ноября 202115:13
Самолет Ан-12 пропал с экранов радаров в ходе полёта над Иркутской областью, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Борт выполнял рейс Якутск – Иркутск. Другие подробности пока не приводятся.
Ан-12 - советский военно-транспортный самолёт. Разработан в АНТК имени О. К. Антонова в 1950-х годах.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru