«Рулят непрофессионалы!» Заслуженный пилот о крушении L-410 в Иркутской области
Член комиссии при президенте РФ по развитию авиации рассказал, почему самолеты в России стали падать с угрожающей частотой.
Пока российской авиацией будут рулить непрофессионалы, трагедии будут продолжаться, заявил НСН заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по развитию авиации общего назначения Юрий Сытник. Так он отреагировал на крушение самолета L-410 в Иркутской области, в результате которого как минимум четыре человека погибли, 12 госпитализированы.
«Авиацией в России рулят случайные менеджеры вроде министра транспорта Виталия Савельева. В Росавиации сидят люди, которые вообще не понимают, что они там делают. Руководитель одного из департаментов – бывший начальник уфимского рынка, еще один – бывший географ. Да и к самому господину Александру Нерадько (руководителю Росавиации – прим. НСН) есть вопросы. На протяжение нескольких месяцев уже упало около десятка самолетов, а с него как с гуся вода», - отметил Сытник.
По его словам, ужесточать уже существующие правила бесполезно.
«Надо научить летчиков, техников, инженеров. Нужно договориться с правительством, открыть финансирование, готовить самолеты. Делать не контрольно-восстановительные, а нормальные ремонты на заводах. Чтобы не отказывали двигатели, не отказывали винты. Подготовку экипажа надо проводить не по американским ФАПам (федеральным авиационным правилам). У нас другой менталитет. У нас в СССР была лучшая летная школа. Теперь это все развалено. Правят деньги. Правят менеджеры, которые выжимают максимальную прибыль из самолетов, экипажей, технического персонала», - считает член комиссии при президенте РФ по развитию авиации общего назначения.
Заслуженный пилот России заявил, что пока президент не обратит внимание на проблемы авиации, авиакатастрофы будут случаться.
«Не хватает квалифицированных техников, инженеров, потому что маленькие зарплаты и люди переходят на другие отрасли. Авиация - это очень серьезный вид деятельности. Поэтому пока президент не обратит внимание на нее, ничего у нас толком не будет. В правительстве, министерстве транспорта нет людей, которые бы серьезно занимались авиацией. Поэтому так и происходит. Падали, падают и будут падать», - предупредил эксперт.
Что касается непосредственно трагедии, которая произошла в Иркутской области, Сытник сомневается, что будут выяснены реальные причины трагедии.
«Причинами могут быть нарушение схемы захода, неудовлетворительная подготовка пилотного состава. Сейчас выяснится, что самолет не прошел ремонта, летчики не вовремя прошли проверку пилотирования, либо она была проведена формально. Отработает государственная комиссия и будет целый ворох вопросов, на которые ответов не будет», - заключил заслуженный пилот.
Крушение L-410 в Иркутской области это как минимум восьмая авиакатастрофа в России за последнее время. В июне четыре человека погибли в результате крушения L-410 в Кемеровской области. В июле на Камчатке разбился Ан-26, жертвами трагедии стали 19 человек. В конце июля два истребителя Су-35 разбились в Хабаровском крае и Сахалинской области. В середине августа в Астраханской области разбился истребитель МиГ-29, в Подмосковье - опытный легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, а на Камчатке упал в озеро вертолет Ми-8. А в конце этого месяца бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Перми.
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