«Рулят непрофессионалы!» Заслуженный пилот о крушении L-410 в Иркутской области

«Авиацией в России рулят случайные менеджеры вроде министра транспорта Виталия Савельева. В Росавиации сидят люди, которые вообще не понимают, что они там делают. Руководитель одного из департаментов – бывший начальник уфимского рынка, еще один – бывший географ. Да и к самому господину Александру Нерадько (руководителю Росавиации – прим. НСН) есть вопросы. На протяжение нескольких месяцев уже упало около десятка самолетов, а с него как с гуся вода», - отметил Сытник.

По его словам, ужесточать уже существующие правила бесполезно.

«Надо научить летчиков, техников, инженеров. Нужно договориться с правительством, открыть финансирование, готовить самолеты. Делать не контрольно-восстановительные, а нормальные ремонты на заводах. Чтобы не отказывали двигатели, не отказывали винты. Подготовку экипажа надо проводить не по американским ФАПам (федеральным авиационным правилам). У нас другой менталитет. У нас в СССР была лучшая летная школа. Теперь это все развалено. Правят деньги. Правят менеджеры, которые выжимают максимальную прибыль из самолетов, экипажей, технического персонала», - считает член комиссии при президенте РФ по развитию авиации общего назначения.

Заслуженный пилот России заявил, что пока президент не обратит внимание на проблемы авиации, авиакатастрофы будут случаться.

«Не хватает квалифицированных техников, инженеров, потому что маленькие зарплаты и люди переходят на другие отрасли. Авиация - это очень серьезный вид деятельности. Поэтому пока президент не обратит внимание на нее, ничего у нас толком не будет. В правительстве, министерстве транспорта нет людей, которые бы серьезно занимались авиацией. Поэтому так и происходит. Падали, падают и будут падать», - предупредил эксперт.