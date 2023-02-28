«Большие деньги»: Авиаэксперт оценил убытки авиакомпаний из-за ЧП в Пулково

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге, по сообщениям СМИ и Telegram-каналов, перестал принимать самолёты, воздушное пространство над городом и частью области закрыли 28 февраля около 11 утра из-за неизвестного объекта в небе. В полдень стало известно, что ограничения на полеты в аэропорту Пулково сняты. Герасимов убежден, что убытки из-за инцидента лягут на перевозчиков и отразятся в будущем на стоимости билетов.

«Один час простоя Boeing 737-800 в Пулково стоит около 350 тысяч рублей. Можно говорить об очень больших деньгах. Авиакомпании от государства сейчас не получат дотаций, как и от аэропортов. Главным потерпевшими будут перевозчики, а любые их расходы лягут на пассажиров», - сказал Герасимов.

Собеседник НСН отметил, что при установлении виновных взыскать убытки с них будет невозможно.

«Виновным в этом инциденте может грозить до 8 лет лишения свободы. В рамках гражданского производства можно попробовать взыскать сумму компенсации, но чаще эти дела заканчиваются банкротством», - отметил Герасимов.

Ранее МЧС России опровергло сообщения о воздушной тревоге, якобы объявленной в некоторых регионах России, сообщает НСН.

