«Большие деньги»: Авиаэксперт оценил убытки авиакомпаний из-за ЧП в Пулково
Один час простоя Boeing 737-800 стоит около 350 тысяч рублей, сказал НСН авиаэксперт Павел Герасимов.
Экс-специалист Международной организации гражданской авиации (ICAO) Павел Герасимов в беседе с НСН заявил, что час простоя самолета может стоить минимум 350 тысяч рублей.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге, по сообщениям СМИ и Telegram-каналов, перестал принимать самолёты, воздушное пространство над городом и частью области закрыли 28 февраля около 11 утра из-за неизвестного объекта в небе. В полдень стало известно, что ограничения на полеты в аэропорту Пулково сняты. Герасимов убежден, что убытки из-за инцидента лягут на перевозчиков и отразятся в будущем на стоимости билетов.
«Один час простоя Boeing 737-800 в Пулково стоит около 350 тысяч рублей. Можно говорить об очень больших деньгах. Авиакомпании от государства сейчас не получат дотаций, как и от аэропортов. Главным потерпевшими будут перевозчики, а любые их расходы лягут на пассажиров», - сказал Герасимов.
Собеседник НСН отметил, что при установлении виновных взыскать убытки с них будет невозможно.
«Виновным в этом инциденте может грозить до 8 лет лишения свободы. В рамках гражданского производства можно попробовать взыскать сумму компенсации, но чаще эти дела заканчиваются банкротством», - отметил Герасимов.
Ранее МЧС России опровергло сообщения о воздушной тревоге, якобы объявленной в некоторых регионах России, сообщает НСН.
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