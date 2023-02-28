СМИ: Неопознанный летающий объект замечен в 160 – 200 км от Петербурга
Неопознанный летающий объект замечен в 160 – 200 километрах от Санкт-Петербурга. Об этом сообщило издание "Фонтанка".
По данным издания, такую информацию Минобороны по своим каналам сообщило в службу аэропорта Пулково. Отмечается, что из-за этого по установленной процедуре аэропорт не принимает самолеты и не отдает разрешения на вылет. Указывается, что другой информации оборонное ведомство в гражданские службы пока не сообщает.
Кроме того, издание со ссылкой на источник подчеркнуло, что небо закрыто из-за неопознанного летающего объекта, в воздух были подняты истребители.
Ранее сообщалось, что аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге перестал принимать самолеты, воздушное пространство над городом закрыли. Власти Петербурга официально сообщили, что в "Пулково" объявлена задержка рейсов до 12 часов, аэропорт при этом работает штатно, сообщает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru