СМИ: Неопознанный летающий объект замечен в 160 – 200 км от Петербурга

Неопознанный летающий объект замечен в 160 – 200 километрах от Санкт-Петербурга. Об этом сообщило издание "Фонтанка".

По данным издания, такую информацию Минобороны по своим каналам сообщило в службу аэропорта Пулково. Отмечается, что из-за этого по установленной процедуре аэропорт не принимает самолеты и не отдает разрешения на вылет. Указывается, что другой информации оборонное ведомство в гражданские службы пока не сообщает.

МЧС опровергло сообщения о фейковой воздушной тревоге в регионах

Кроме того, издание со ссылкой на источник подчеркнуло, что небо закрыто из-за неопознанного летающего объекта, в воздух были подняты истребители.

Ранее сообщалось, что аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге перестал принимать самолеты, воздушное пространство над городом закрыли. Власти Петербурга официально сообщили, что в "Пулково" объявлена задержка рейсов до 12 часов, аэропорт при этом работает штатно, сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: gov.spb.ru
ТЕГИ:Санкт-ПетербургНЛО
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры