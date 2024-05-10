Уничтожен летевший к Москве украинский беспилотник
10 мая 202400:40
Средства системы ПВО России отразили в Подольске атаку беспилотника Украины, который летел на Москву, сообщил в Telegram мэр Сергей Собянин.
По его словам, пострадавшие и разрушения отсутствуют. На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.
Ранее над Брянской областью сбили три беспилотника ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru