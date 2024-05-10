Уничтожен летевший к Москве украинский беспилотник

Средства системы ПВО России отразили в Подольске атаку беспилотника Украины, который летел на Москву, сообщил в Telegram мэр Сергей Собянин.

Четыре украинских беспилотника сбили над Белгородской областью

По его словам, пострадавшие и разрушения отсутствуют. На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Ранее над Брянской областью сбили три беспилотника ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/avbogomaz
ТЕГИ:УкраинаВСУСергей СобянинМоскваБеспилотники

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