Четыре украинских беспилотника сбили над Белгородской областью
Российские средства ПВО пресекли очередную попытку украинских войск атаковать объекты на российской территории. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, инцидент произошёл около 15:00 мск 9 мая над территорией Белгородской области.
«Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа были уничтожены», - заключили в министерстве.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате воздушной атаки ВСУ в Белгороде пострадали 11 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru