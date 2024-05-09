Четыре украинских беспилотника сбили над Белгородской областью

Российские средства ПВО пресекли очередную попытку украинских войск атаковать объекты на российской территории. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В белгородском селе Малиновка дрон ВСУ повредил грузовой автомобиль

По данным ведомства, инцидент произошёл около 15:00 мск 9 мая над территорией Белгородской области.

«Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа были уничтожены», - заключили в министерстве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате воздушной атаки ВСУ в Белгороде пострадали 11 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Минобороны РФСпецоперацияВСУПВОБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры