Четыре украинских беспилотника сбили над Белгородской областью

Путин: РФ будет использовать зарубежные наработки при создании наземных роботизированных комплексов Путин и армянский премьер Пашинян согласовали вывод военных и пограничников из ряда областей Армении Пожарные потушили возгорание на нефтебазе под Анапой Погибшие посевы из-за заморозков будут пересеяны Режиссер Юрий Быков рассказал о затянувшейся работе над фильмом «Хозяин»