Япония выделит Украине $25 млн на разминирование
Япония выделит 4 млрд иен (около $25,6 млн) Украине на разминирование. Об этом говорится в сообщении японского МИД.
Отмечается, что соответствующий обмен нотами провели посол Японии в Киеве Масаси Накагомэ и министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
«Сотрудничество будет использовать на Украине японские технологии, предоставит... оборудование для разминирования и ликвидации неразорвавшихся снарядов, медицинскую аппаратуру для диагностики и ухода за пострадавшими от взрывных устройств, а также позволит проводить деятельность по профилактике рисков», - подчеркнули в МИД.
Токио считает, что это поспособствует скорейшему восстановлению от ущерба после конфликта и «внесет вклад в устойчивое экономическое восстановление».
Между тем Нидерланды решили выделить Киеву 250 млн евро на средства ПВО и боеприпасы для истребителей F-16, пишет Ura.ru.
