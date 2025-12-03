СМИ: США прекратили обработку иммиграционных запросов граждан 19 стран
Власти США прекратили рассмотрение иммиграционных запросов иностранцев из 19 государств, представителям которых ранее запретили въезд в страну. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американскую Службу гражданства и иммиграции.
Меры затронули граждан Афганистана, Бурунди, Венесуэлы, Гаити, Ирана, Йемена, Конго, Кубы, Лаоса, Ливии, Мьянмы. Кроме того, они касаются жителей Сомали, Судана, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана, Чада, Экваториальной Гвинеи, Эритреи.
По данным газеты, Вашингтон в последние несколько дней объявил об изменениях в иммиграционной системе, в том числе пересмотре грин-карт и грантов на предоставление убежища, выдаваемых при предыдущей администрации. Американский министр внутренней безопасности Кристи Ноэм предложила полностью запретить въезд в США для стран, граждане которых чаще других представляют угрозу национальной безопасности.
Ранее США приостановили выдачу виз обладателям паспортов Афганистана, напоминает РЕН ТВ.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru