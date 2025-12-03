В ХМАО в автоаварии пострадали пять человек
Легковые автомобили Chevrolet и Nissan столкнулись на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, есть пострадавшие. Об этом заявило региональное управление Госавтоинспекции.
По предварительным данным, ДТП произошло на 249-м километре дороги Устье-Аха-Урай на фоне гололеда на трассе. Отмечается, что 66-летняя водитель Chevrolet превысила скорость, машину занесло на встречную полосу, и она столкнулась с Nissan с 40-летним мужчиной за рулем.
«В результате автоаварии оба водителя, а также три пассажира Nissan получили травмы», - указали в Госавтоинспекции.
Ранее в Нижегородской области столкнулись два автобуса, пострадали 14 человек, в том числе один ребенок, пишет Ura.ru.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru