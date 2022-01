Умер основатель фестиваля «Вудсток» Майкл Лэнг

Представитель семьи Майкл Паньотта в беседе с изданием уточнил, что Лэнг скончался в онкологическом центре имени Слоуна в Нью-Йорке, а причиной смерти стала редкая форма неходжкинской лимфомы.

Майкл Лэнг родился в Бруклине 11 декабря 1944 года. В конце 1960-х годов он занялся организацией концертов, в том числе с участием таких музыкантов, как Джимми Хендрикс и Фрэнк Заппа.

Вместе с Джоном Робертсом, Джоэлом Розенманом и Арти Корнфельдом в 1969 году Лэнг организовал четырёхдневный фестиваль «Вудсток», в котором, среди прочих, приняли участие группы The Grateful Dead, The Who, Sly and the Family Stone.

Ранее на 95-м году жизни умер голливудский актёр и первый темнокожий мужчина, получивший «Оскар», Сидни Пуатье, сообщает RT.