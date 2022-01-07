Умер автор «Песенки крокодила Гены» поэт Тимофеевский

Киновед Сергей Капков в своём Facebook сообщил, что на 89-м году жизни умер поэт и писатель Александр Тимофеевский.

Умерла народная артистка России Лидия Захаренко

По словам Капкова, поэт был «настоящим деятелем анимационного кино».

«Он работал редактором на «Союзмультфильме» и «Экране», пробивал и отстаивал чужие сценарии, писал свои, сочинял тексты песен», - написал киновед.

Капков добавил, что написанная Тимофеевским песня крокодила Гены «Пусть бегут неуклюже» - это «гимн дня рождения каждого советского человека».

Ранее на 50-м году жизни умерла режиссёр-мультипликатор Галина Воропай, которая работала над такими проектами, как «Смешарики», «Лунтик и его друзья» и другими.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: vk.com
ТЕГИ:СмертьМультфильмпоэзия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры