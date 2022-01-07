Умер автор «Песенки крокодила Гены» поэт Тимофеевский
Киновед Сергей Капков в своём Facebook сообщил, что на 89-м году жизни умер поэт и писатель Александр Тимофеевский.
По словам Капкова, поэт был «настоящим деятелем анимационного кино».
«Он работал редактором на «Союзмультфильме» и «Экране», пробивал и отстаивал чужие сценарии, писал свои, сочинял тексты песен», - написал киновед.
Капков добавил, что написанная Тимофеевским песня крокодила Гены «Пусть бегут неуклюже» - это «гимн дня рождения каждого советского человека».
Ранее на 50-м году жизни умерла режиссёр-мультипликатор Галина Воропай, которая работала над такими проектами, как «Смешарики», «Лунтик и его друзья» и другими.
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