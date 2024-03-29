Умер еще один пострадавший при теракте в «Крокусе»
В больнице умер пациент, пострадавший в результате теракта в «Крокус Сити Холле», он был в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
По его словам, пациент получил тяжелые огнестрельные ранения, врачи делали все возможное, чтобы спасти ему жизнь. Мурашко также сообщил, что 98 пострадавших выписаны из больниц, 69 остаются в стационарах, один их них в крайне тяжелом состоянии.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. МЧС России сообщало, что число погибших в результате трагедии достигло 143 человек.
Ранее также сообщалось, что полковник ГРУ Тимур Мясников погиб в результате теракта в «Крокусе». Мужчина пошел на концерт вместе с семьей после того, как вернулся со спецоперации на Украине в отпуск, передает «Радиоточка НСН».
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