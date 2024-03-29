Умер еще один пострадавший при теракте в «Крокусе»

По его словам, пациент получил тяжелые огнестрельные ранения, врачи делали все возможное, чтобы спасти ему жизнь. Мурашко также сообщил, что 98 пострадавших выписаны из больниц, 69 остаются в стационарах, один их них в крайне тяжелом состоянии.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. МЧС России сообщало, что число погибших в результате трагедии достигло 143 человек.

Ранее также сообщалось, что полковник ГРУ Тимур Мясников погиб в результате теракта в «Крокусе». Мужчина пошел на концерт вместе с семьей после того, как вернулся со спецоперации на Украине в отпуск, передает «Радиоточка НСН».

