Мурашко: После теракта в «Крокус Сити Холле» госпитализировали 115 человек

После теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» госпитализировали 115 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

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«При теракте пострадало на сегодняшний день, мы госпитализировали 115 человек, из них пятеро детей», — заявил глава Минздрава.

Мурашко подчеркнул, что в тяжелом состоянии находятся один ребенок и 60 взрослых. Кроме того, свыше 30 человек обратились за амбулаторной помощью.

Как отметил министр, пациенты обеспечены всем необходимым, в том числе препаратами крови и лекарствами. Оказание помощи пострадавшим продолжается.

Ранее Минздрав Московской области опубликовал список пострадавших при теракте, в нем значится 145 человек, в том числе восемь несовершеннолетних.

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ФОТО: government.ru
ТЕГИ:ГоспитализацияПострадавшиеТерактМинздрав

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