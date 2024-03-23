Мурашко: После теракта в «Крокус Сити Холле» госпитализировали 115 человек

«При теракте пострадало на сегодняшний день, мы госпитализировали 115 человек, из них пятеро детей», — заявил глава Минздрава.

Мурашко подчеркнул, что в тяжелом состоянии находятся один ребенок и 60 взрослых. Кроме того, свыше 30 человек обратились за амбулаторной помощью.

Как отметил министр, пациенты обеспечены всем необходимым, в том числе препаратами крови и лекарствами. Оказание помощи пострадавшим продолжается.

Ранее Минздрав Московской области опубликовал список пострадавших при теракте, в нем значится 145 человек, в том числе восемь несовершеннолетних.

