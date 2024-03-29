СМИ: Полковник ГРУ Мясников погиб в результате теракта в «Крокусе»

Согласно данным, Мясников служил в третьей бригаде спецназа, Генеральном штабе ВС России. Полковник был награжден многими боевыми медалями и орденами.

По словам главы самарского отделения организации «Офицеры России» Артура Маливанчука, во время нападения террористов на «Крокус» мужчина успел вытолкнуть на безопасное место жену и ребенка, а сам попал под пули.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным МЧС России, число погибших в результате трагедии увеличилось до 143 человек, передает «Радиоточка НСН».

