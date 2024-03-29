СМИ: Полковник ГРУ Мясников погиб в результате теракта в «Крокусе»
Полковник ГРУ Тимур Мясников погиб в результате теракта в «Крокус Сити Холле», мужчина пошел на концерт вместе с семьей после того, как вернулся со спецоперации на Украине в отпуск. Об этом сообщил Telegram-канал «Baza».
Согласно данным, Мясников служил в третьей бригаде спецназа, Генеральном штабе ВС России. Полковник был награжден многими боевыми медалями и орденами.
По словам главы самарского отделения организации «Офицеры России» Артура Маливанчука, во время нападения террористов на «Крокус» мужчина успел вытолкнуть на безопасное место жену и ребенка, а сам попал под пули.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным МЧС России, число погибших в результате трагедии увеличилось до 143 человек, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Голикова: Первичная заболеваемость ожирением в РФ снизилась на 16%
- Фильм Джонни Деппа о Модильяни покажут в России осенью
- На конкурс «Мисс Вселенная» впервые отправят участницу из Саудовской Аравии
- ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью
- СМИ: Полковник ГРУ Мясников погиб в результате теракта в «Крокусе»
- Число пострадавших при теракте в «Крокусе» возросло до 382
- Gaumont снимет сериал о семье Гуччи
- СМИ: Российские туристы застряли в аэропорту Хургады из-за поломки самолета
- В Армении заблокировали трансляцию программ Владимира Соловьева
- «Укрэнерго» заявило о повреждении электростанций в центре и на западе Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru