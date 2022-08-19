Умер автор текстов песен Григория Лепса

Народный артист РФ Григорий Лепс в своём Telegram-канале сообщил о смерти поэта Анатолия Долженкова, который написал тексты ко всем песням с его первого альбома.

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«Сегодня ушёл из жизни Анатолий Михайлович Долженков, автор стихов к песням «Натали» и «Я слушал дождь», автор стихов ко всем песням моего первого альбома «Храни вас бог», - написал певец.

Лепс добавил, что Долженков был не только замечательным поэтом, но в первую очередь - «замечательным человеком, мужем, отцом и другом».

Умер на 54-м году жизни умер поэт и продюсер Герман Витке, автор множества хитов для российских эстрадных звезд: Филиппа Киркорова, Леонида Агутина, Анжелики Варум, Богдана Титомира и других.

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