Умер автор хитов Варум и Агутина поэт Герман Витке
Поэт, автор песен и продюсер Герман Витке умер в возрасте 53 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, причиной смерти Витке стал сердечный приступ. Как рассказали близкие поэта, ранее он несколько раз был госпитализирован.
Герман Витке родился в 1968 году, свою творческую карьеру он начал в 1989-м. В качестве поэта-песенника Витке дебютировал в 1991 году.
Поэт написал множество хитов для российских эстрадных звезд: Филиппа Киркорова, Леонида Агутина, Анжелики Варум, Богдана Титомира и многих других. В частности, Витке — автор слов для композиций «Делай как я», «Ля-ля-фа», «Все в твоих руках».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,8 млн+27 810 / сут.
Умерли
383 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+14 320 / сут.
- В России выясняют причину смерти ребёнка на фоне приёма препарата «Золгенсма»
- СМИ: Силы НАТО заставили всплыть подлодку ВМФ РФ возле Норвегии
- СМИ: В Европе цены на электроэнергию достигли рекордов
- Полянский: В Совбезе ООН не поддержали версию Киева по Запорожской АЭС
- Умер автор хитов Варум и Агутина поэт Герман Витке
- Шахматист Карякин удостоен медали «За заслуги перед Отечеством» II степени
- ЕС вводит пятилетние пошлины на нержавеющую сталь из РФ и Турции
- Суд отказался исключить Кара-Мурзу из списка иностранных агентов
- Понятие «туристическая тропа» появится в законодательстве РФ
- В Минобороны Украины заявили о получении РСЗО М270 от Великобритании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru