Умер автор хитов Варум и Агутина поэт Герман Витке

По данным СМИ, причиной смерти Витке стал сердечный приступ. Как рассказали близкие поэта, ранее он несколько раз был госпитализирован.

Герман Витке родился в 1968 году, свою творческую карьеру он начал в 1989-м. В качестве поэта-песенника Витке дебютировал в 1991 году.

Поэт написал множество хитов для российских эстрадных звезд: Филиппа Киркорова, Леонида Агутина, Анжелики Варум, Богдана Титомира и многих других. В частности, Витке — автор слов для композиций «Делай как я», «Ля-ля-фа», «Все в твоих руках».

