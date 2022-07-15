Путин присвоил Лепсу звание народного артиста России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении Григорию Лепсу звания «Народный артист России», сообщает пресс-служба Кремля

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В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, сказано, что почётное звание было присвоено певцу «за большие заслуги в развитии эстрадного искусства».

Ранее Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени журналиста Владимира Соловьёва.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинПевецНародный АртистГригорий Лепс
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