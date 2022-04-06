Украинского журналиста Дмитрия Гордона внесли в реестр террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес украинского телеведущего и журналиста Дмитрия Гордона в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

В соответствии с законодательством РФ, теперь все его средства, находящиеся в российских банках, замораживаются.

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В России Гордон обвиняется сразу по трем статьям УК РФ — за публичные призывы к развязыванию войны (ч. 2 ст. 354), возбуждение ненависти по признаку национальности (п. «б» ч. 2 ст. 282) и публичное распространение фейков о действиях российских вооруженных сил (ВС; п. «а» ч. 2 ст. 207.3).

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон выпустил видеообращение, раскритиковав методы работы президента России, а также поведение российской политической верхушки, включая главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина в ходе заседания Совбеза.

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ФОТО: Стопкадр: Дмитрий Гордон / YouTube
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