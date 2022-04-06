Украинского журналиста Дмитрия Гордона внесли в реестр террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес украинского телеведущего и журналиста Дмитрия Гордона в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

В соответствии с законодательством РФ, теперь все его средства, находящиеся в российских банках, замораживаются.