Украинского журналиста Дмитрия Гордона внесли в реестр террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес украинского телеведущего и журналиста Дмитрия Гордона в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.
В соответствии с законодательством РФ, теперь все его средства, находящиеся в российских банках, замораживаются.
В России Гордон обвиняется сразу по трем статьям УК РФ — за публичные призывы к развязыванию войны (ч. 2 ст. 354), возбуждение ненависти по признаку национальности (п. «б» ч. 2 ст. 282) и публичное распространение фейков о действиях российских вооруженных сил (ВС; п. «а» ч. 2 ст. 207.3).
Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон выпустил видеообращение, раскритиковав методы работы президента России, а также поведение российской политической верхушки, включая главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина в ходе заседания Совбеза.
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