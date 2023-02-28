Украинский снаряд попал по Петровскому мосту в Донецке

Снаряд, выпущенный украинской армией, попал по Петровскому мосту в Донецке, соединяющего Петровский и Кировский районы города, сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

Советник Пушилина заявил, что Артемовск потерян для Украины

Они отметили, что в результате попадания пострадало ограждение эстакады, а осколки задели проезжающие мимо автомобили.

При этом дорожное полотно моста серьезно не пострадало, отмечает агентство.

Ранее в районе Артемовска были замечены танки Leopard.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:ДонецкСпецоперация
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