Советник Пушилина заявил, что Артемовск потерян для Украины
Артемовск (Бахмут) потерян для Украины, вопрос лишь только в дате, когда произойдет взятие города под контроль России. Такое заявление сделал советник врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире канала «Россия 1».
Он отметил, что российские силы «работают» уже почти в центральном районе Артемовска. Гагин указал, что у ВСУ больше нет возможности подвозить новую технику и боеприпасы, а также осуществлять ротацию сил.
Ранее британская газета Times сообщила, что украинская армия в скором времени может покинуть Артемовск. Отмечается, что чиновники западных стран и украинское руководство осознали, что российские силы могут окружить подразделения ВСУ в Артемовске и перерезать пути снабжения, сообщает НСН.
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