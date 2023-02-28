Советник Пушилина заявил, что Артемовск потерян для Украины

Он отметил, что российские силы «работают» уже почти в центральном районе Артемовска. Гагин указал, что у ВСУ больше нет возможности подвозить новую технику и боеприпасы, а также осуществлять ротацию сил.

Ранее британская газета Times сообщила, что украинская армия в скором времени может покинуть Артемовск. Отмечается, что чиновники западных стран и украинское руководство осознали, что российские силы могут окружить подразделения ВСУ в Артемовске и перерезать пути снабжения, сообщает НСН.

